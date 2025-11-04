Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Pedagang Thrifting Wajib Tahu soal Kebijakan Purbaya

Selasa, 04 November 2025 – 11:02 WIB
Pedagang Thrifting Wajib Tahu soal Kebijakan Purbaya - JPNN.COM
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Gedung BI, Jakarta, Senin (3/11). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui banyak pedagang pakaian thrifting yang mencari nafkah dari penjualan pakaian bekas impor.

Tetapi menurut Purbaya, keuntungan yang mereka peroleh hanya bersifat jangka pendek, dan secara jangka panjang mematikan industri domestik yang memberikan banyak lapangan pekerjaan.

"Kalau saya berubah saja, jadi barang-barang dalam negeri saja (yang dijual) dengan peraturan yang sesuai, maka dia bisa berdagang itu nanti pelan-pelan," ujar Purbaya dikutip Selasa (4/11).

Baca Juga:

"Industri domestik hidup, dan nantinya lapangan kerja lebih hidup, sehingga pedagang juga bisa usaha yang lain, nanti daya beli masyarakat bagus ketika banyak pekerjaan di mana-mana," katanya.

Karena itu, Purbaya siap bertindak keras terhadap peredaran barang ilegal, termasuk thrifting. Hal itu untuk melindungi pasar domestik yang mendominasi 90 persen arah kebijakan ekonomi nasional.

"Kalau saya buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, pasar Indonesia dikuasai asing. Nanti masyarakat komplain lagi kenapa tidak ada lapangan kerja," tegasnya.

Baca Juga:

Purbaya mengaku telah memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai untuk bergerak lebih keras ke depan terhadap impor pakaian-pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

Purbaya berharap dengan kebijakannya tersebut bisa melindungi industri tekstil dan garmen di dalam negeri.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui banyak pedagang pakaian thrifting yang mencari nafkah dari penjualan pakaian bekas impor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya  thrifting  pakaian bekas impor 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp