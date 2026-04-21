JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pede Tolak Utang IMF, Menkeu Purbaya Yakin Kekuatan Fiskal Indonesia

Selasa, 21 April 2026 – 16:55 WIB
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak akan mengambil opsi bantuan utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Keputusan ini didasari kondisi stabilitas fiskal nasional yang dinilai masih sangat terjaga di tengah dinamika global.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola perekonomian secara mandiri.

"Selama kita jago me-manage ekonominya, Indonesia akan seperti ini," ujar Purbaya saat memberikan keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Selasa (21/4).

Purbaya menjelaskan pengelolaan ekonomi akan dilakukan secara maksimal dengan mengikuti arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto.

Fokus utama pemerintah saat ini fokus pada penguatan efektivitas pemungutan pajak dan peningkatan pendapatan negara.

"Kita akan memperbaiki terus tax collection kita dan income-nya pijak pemerintah, sehingga pelan-pelan nanti defisitnya akan kami tekan ke bawah," tuturnya.

Kendati demikian, Purbaya mengakui hal tersebut proses yang membutuhkan waktu.

