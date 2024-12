PEDIA Level III Lahirkan UMKM Berdaya Saing Global

jpnn.com, BANDUNG - Peruri Digital Entrepreneur Academy (PEDIA) Level III resmi ditutup dengan Graduation Ceremony di Hotel Grand Sovia, Bandung.

Acara ini dihadiri oleh 24 pelaku UMKM yang telah mengikuti rangkaian pelatihan, inkubasi bisnis, dan pendampingan intensif selama tiga bulan sejak September 2024.

PEDIA Level III merupakan program lanjutan Peruri yang berfokus pada peningkatan daya saing UMKM untuk memperluas jangkauan pasar internasional.

"Program ini dirancang untuk membekali UMKM dengan strategi bisnis, memperluas peluang usaha, dan mempercepat proses ekspor melalui pendekatan business approach, opportunity, dan acceleration," ujar Ratih Sukma Pratiwi, Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, dalam keterangannya, Selasa (10/12).

Sejak dimulai pada 2022, PEDIA terus berkembang dari fokus go online, go digital, hingga kini mempersiapkan UMKM untuk go global.

Sebagai bagian dari program, peserta PEDIA Level III berkesempatan tampil dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

Di pameran internasional ini, tujuh UMKM binaan Peruri—termasuk Dcraft Indonesia, Lavida Home, dan Mozaas Healthy Laboratory—berhasil menarik minat buyer mancanegara dan mencetak kesepakatan baru untuk pengembangan usaha mereka.

Ratih menegaskan bahwa program ini sejalan dengan misi Peruri mendukung UMKM agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.