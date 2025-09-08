Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pedofil Viral di Medsos Tertangkap, Nih Orangnya

Senin, 08 September 2025 – 09:21 WIB
Pedofil Viral di Medsos Tertangkap, Nih Orangnya - JPNN.COM
Seorang pemuda di Kota Jambi berinisial A sebagai pedofil yang beraksi di salah satu tempat ibadah yang berhasil ditangkap polisi. (ANTARA/Tangkapan layar/Nanang Mairiadi)

jpnn.com - Polisi menangkap seorang pemuda pedofil berinisial A yang sempat viral di media sosial (medsos) setelah beraksi di salah satu tempat ibadah di Kota Jambi.

Dalam beraksi, A menyasar bocah perempuan berusia delapan tahun.

"Pelaku pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 8 tahun atau fedofil yang beraksi di teras salah rumah ibadah itu berhasil ditangkap pihak kepolisian pada Minggu (7/9),” kata Kepala seksi (Kasi) Humas Polresta Jambi Ipda Deddy Haryadi, saat dihubungi media, Minggu (7/9/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut sesuai ditangkap, tersangka diperiksa di polsek oleh tim satreskrim yang menangkap

"Masih di sana (polsek, red), belum diserahkan ke polresta untuk penanganan lebih lanjut dalam kasusnya,” kata Deddy.

Penangkapan pelaku ini juga diakui oleh Taufik, ketua RT setempat di lokasi kejadian pencabulan saat dikonfirmasi media.

Baca Juga:

Taufik menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari salah satu pengelola rumah makan di Pasir Putih mendatangi rumahnya, untuk memberitahu keberadaan pelaku.

"Pelaku ditangkap di rumah makan masih di daerah Pasir Putih. Kebetulan pengelolanya ke rumah tadi pagi, bahwa pelakunya kerja di rumah makan itu," tutur Taufik.

Seorang pemuda pedofil yang viral dimedsos ditangkap polisi. Pelaku sebelumnya menyasar bocah perempuan di sebuah rumah ibadah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pedofil  Viral  Jambi  ditangkap polisi  pencabulan 
BERITA PEDOFIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp