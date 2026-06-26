Pedro Acosta Datang, Pecco Pergi ke Aprilia, Ducati Tanpa Rider Italia

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan besar di bursa pembalap MotoGP akhirnya terjadi. Ducati resmi mengamankan tanda tangan Pedro Acosta untuk memperkuat tim pabrikan mulai musim 2027.

Sementara itu, Francesco "Pecco" Bagnaia memilih membuka lembaran baru bersama Aprilia.

Acosta dan Ducati

Acosta dikontrak selama dua musim dan bakal menjadi tandem Marc Marquez di tim pabrikan Ducati.

Pembalap muda asal Spanyol itu meninggalkan KTM setelah tiga musim membela pabrikan Austria tersebut.

Kehadiran Acosta sekaligus mengakhiri kebersamaan Ducati dengan Bagnaia.

Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Aprilia dan meneken kontrak berdurasi empat tahun hingga 2031.

Masuknya Acosta juga menghadirkan catatan menarik bagi Ducati. Untuk pertama kalinya sejak 2010, mereka tidak diperkuat pembalap berkebangsaan Italia.