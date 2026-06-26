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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pedro Acosta Datang, Pecco Pergi ke Aprilia, Ducati Tanpa Rider Italia

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:34 WIB
Pedro Acosta Datang, Pecco Pergi ke Aprilia, Ducati Tanpa Rider Italia - JPNN.COM
Pedro Acosta dan Ducati. Foto: diambil dari crash

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan besar di bursa pembalap MotoGP akhirnya terjadi. Ducati resmi mengamankan tanda tangan Pedro Acosta untuk memperkuat tim pabrikan mulai musim 2027.

Sementara itu, Francesco "Pecco" Bagnaia memilih membuka lembaran baru bersama Aprilia.

Acosta dan Ducati

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Acosta dikontrak selama dua musim dan bakal menjadi tandem Marc Marquez di tim pabrikan Ducati.

Pembalap muda asal Spanyol itu meninggalkan KTM setelah tiga musim membela pabrikan Austria tersebut.

Kehadiran Acosta sekaligus mengakhiri kebersamaan Ducati dengan Bagnaia.

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Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Aprilia dan meneken kontrak berdurasi empat tahun hingga 2031.

Masuknya Acosta juga menghadirkan catatan menarik bagi Ducati. Untuk pertama kalinya sejak 2010, mereka tidak diperkuat pembalap berkebangsaan Italia.

Ducati resmi mengamankan tanda tangan Pedro Acosta mulai musim MotoGP 2027, sementara Francesco Pecco Bagnaia berlabuh ke Aprilia

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TAGS   Pedro Acosta  Ducati  Pecco Bagnaia  Aprilia  MotoGP 2027  MotoGP 
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