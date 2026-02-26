Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pedro Acosta Tidak Mau Muluk-Muluk untuk MotoGP Thailand 2026

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:21 WIB
Pedro Acosta. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Target lima besar jadi kalimat sederhana yang dipegang teguh Pedro Acosta jelang seri pembuka MotoGP Thailand 2026 akhir pekan ini.

Bagi Pedro, ambisi itu bukan sekadar optimisme kosong, melainkan hasil dari rasa percaya diri baru setelah melihat perkembangan motor dan performanya sepanjang pramusim.

Di tes resmi yang berlangsung di Chang International Circuit, Acosta menutup sesi di posisi keenam lewat waktu 1 menit 29,021 detik.

Angka itu hanya terpaut 0,353 detik dari pembalap tercepat, Marco Bezzecchi.

Jarak yang relatif tipis itu memberi sinyal bahwa ia tidak terlalu jauh dari barisan depan, meski tetap realistis melihat kekuatan rival.

Musim lalu di lintasan yang sama, ceritanya belum semanis harapan.

Start dari posisi keenam, dia finis di tempat yang sama pada sprint race, tetapi balapan utama berakhir pahit setelah terjatuh dan hanya diklasifikasikan di posisi ke-19.

Pengalaman itu kini menjadi bahan refleksi. Acosta mengaku tahun lalu banyak ditentukan keberanian mengambil risiko.

TAGS   MotoGP  Pedro Acosta  Pedro Acosta KTM  MotoGP Thailand 2026 
