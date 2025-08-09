Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Peduli Kepada Sesama, Sido Muncul Sumbang Rp 200 Juta Ke Yayasan Sinar Pelangi

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:05 WIB
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, melalui Yayasan Sinar Pelangi, Jatibening, Bekasi, Jumat (8/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, BEKASI - Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, melalui Yayasan Sinar Pelangi, Jatibening, Bekasi, Jumat (8/8).

Sido Muncul memberikan bantuan berupa uang senilai Rp 200 juta.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat berharap, bantuan tersebut bisa membantu anak-anak yang berada di bawah asuhan Yayasan Sinar Pelangi.

"Jadi, hari ini (bantuan) diserahkan ke Yayasan Sinar Pelangi, pimpinan Suster Suster André Lemmers. Jumlah yang kami serahkan Rp 200 juta. Tujuan kami menyerahkan ini untuk membantu anak anak yang diasuh oleh suster Andre," ujar Irwan Hidayat di Jakarta, Jumat.

"Jadi, Suster André Lemmers, FCJM itu mengasuh anak-anak disabilitas, anak-anak korban perang dari Papua, anak-anak yang terlantar," sambungnya.

Ini merupakan kali kedua Sido Muncul memberikan bantuan kepada Yayasan Sinar Pelangi.

Sebelumnya, Sido Muncul pernah memberikan bantuan kepada Yayasan tersebut pada September 2022.

Irwan Hidayat menuturkan, bantuan yang diberikan pihaknya tersebut juga merupakan bukti tanda kepeduliannya.

