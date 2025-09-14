Peduli Kondisi Sosial, 98 Resolution Network Bagikan Sembako Kepada Pengendara Ojek Online

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis yang bergabung dalam 98 Resolution Network melakukan Gerakan Warga Peduli Warga dengan menggelar acara bagi-bagi sembako kepada kalangan ojek online dan warga rentan secara ekonomi.

Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial kepada sesama anak bangsa yang membutuhkan bantuan.

Adapun titik lokasi pertama pada Sabtu (13/9/2025 Pukul 08.30 WIB – selesai di Graha BRI Insurance, Jalan Mampang Prapatan Raya No.18 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.

Selain itu lokasi kedua di wilayah Grab Jam 11.00 WIB - selesai di Jalan Cilandak Commercial Estate No.407, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya lokasi ketiga bersama Koalisi Ojol Nasional (KON) Jam 14.30 WIB - selesai di Jam 14.30 nanti di Jalan Kebayoran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hal ini disampaikan Koordinator Panitia Warga Peduli Warga Eli Salomo Sinaga, yang juga Pemrakarsa 98 Resolution Network melalui keterangan tertulis pada Sabtu (13/9/2025).

"Gerakan ini diinisiasi oleh 98 Resolution Network, yang merupakan komunitas aktivis gerakan mahasiswa 1998 dan alumni organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung. 98 Resolution Network beranggotakan eksponen aktivis gerakan mahasiswa dan pemuda yang menjadi pendukung dan relawan Prabowo Gibran," kata Eli Salomo sapaan akrabnya.

Menurutnya, inisiatif Warga Peduli Warga dijalankan atas dasar pandangan bahwa dalam menjawab tantangan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak geopolitik.