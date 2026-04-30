JPNN.com - Daerah - Sumsel

Peduli Korban Kebakaran, Wabup Ardani Turun Langsung Salurkan Bantuan di Ibul Besar 3

Kamis, 30 April 2026 – 15:16 WIB
Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani (kanan) saat menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Ibul Besar 3. Foto: Diskominfo Ogan Ilir

jpnn.com, OGAN ILIR - Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan, yang menjadi korban kebakaran.

Pada Minggu (29/3), Wabup Ardani turun langsung meninjau lokasi kejadian guna memastikan para korban serta memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Kehadiran orang nomor dua di Bumi Caram Seguguk ini didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Pemulutan, unsur Forkopimcam, serta kepala desa setempat.

Peninjauan ini menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hadir di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Ardani memastikan penanganan darurat berjalan optimal, mulai dari proses pemadaman api hingga penyaluran bantuan kepada korban.

Pemkab Ogan Ilir melalui dinas terkait juga telah mendirikan posko kesehatan serta posko bantuan, untuk memenuhi kebutuhan dasar para warga terdampak.

Wabup Ardani menyampaikan pemerintah daerah bergerak cepat dalam merespons kebakaran yang melanda sembilan rumah tersebut.

"Pemda melalui dinas terkait bergerak cepat memberikan bantuan terhadap musibah kebakaran rumah di Desa Ibul Besar III, mulai dari pemadaman, pendirian posko kesehatan, serta penyaluran bantuan logistik bagi korban terdampak," kata Wabup Ardani dalam keterangannya, Kamis (30/9).

TAGS   Korban kebakaran  Wabup Ardani  pemkab ogan ilir  bantuan  kebakaran  Ogan Ilir 
