Peduli Lingkungan, 3 Lini Bisnis Astra Financial Tanam 600 Pohon Produktif di Kalsel

jpnn.com, JAKARTA - Tiga lini bisnis Asuransi Finansial, PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF), Asuransi Astra, dan Astra Life terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan demi mensejahterakan Bumi.

Kepedulian itu mereka lakukan dengan melakukan penanaman lebih dari 600 pohon produktif di Desa Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Director Finance SANF, Handy Hartono mengungkapkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bicara tentang hijaunya pohon, tetapi juga sehatnya perekonomian masyarakat.

"Dengan menanam 600 pohon produktif, kami memberikan ‘modal alam’ yang akan dikelola warga," ungkap Handy dalam siaran persnya, Jumat (14/11).

Penanaman pohon itu menjadi langkah strategis untuk memulihkan kesuburan lahan, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil pohon produktif.

Selain itu, kata dia, penanaman itu menghadirkan program literasi keuangan bagi 50 petani lokal, dengan membekali mereka kemampuan mengelola keuangan dan merencanakan masa depan yang lebih sejahtera.

"Kami menanam ‘modal kecerdasan’ yang akan membantu 50 petani lokal mengelola hasil panen dan pendapatan mereka dengan lebih bijak. Ini adalah wujud nyata dari komitmen kolaboratif kami untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan sosial,” ungkap Handy Hartono.

Sementara itu, Lurah Cempaka Suprianto mengucapkan terima kasih ke pada SANF, Asuransi Astra, dan Astra Life atas semangat yang sangat antisipatif ini.