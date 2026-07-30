Peduli Lingkungan, Deltalube Sumbang Penampungan Sampah untuk Warga

jpnn.com, BOGOR - PT Timurraya Karya Mandiri melalui Brand Deltalube menyalurkan fasilitas penampungan sampah kepada masyarakat Kampung Cibogo, Desa Cipayung Datar, Bogor, Jawa Barat.

Adapun bantuan yang diberikan satu unit kontainer Penampungan Sampah beserta dua unit drum sampah.

Bantuan itu diberikan sebagai sarana pendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.

Manager Marketing PT Timurraya Karya Mandiri, Vanni mengatakan fasilitas ini diharapkan mampu mendukung proses pengumpulan sampah yang lebih tertata, sehingga dapat mengurangi potensi penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

Selain itu, program ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Menurut dia, program ini merupakan bagian dari komitmen Deltalube untuk mendukung penampungan sampah yang lebih tertib dan lingkunga terjaga.

"Melalui bantuan fasilitas penampungan sampah ini, kami berharap masyarakat Kampung Cibogo memiliki sarana yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendorong tumbuhnya budaya peduli lingkungan ditengah masyarakat” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (30/7).

Sementara itu, Lukman, Ketua RW 006 Kampung Cibogo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan.