Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peduli Lingkungan, Prajurit Korps Wanita TNI AL Gelar Aksi Pemberihan Anak Kali Krukut

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:15 WIB
Peduli Lingkungan, Prajurit Korps Wanita TNI AL Gelar Aksi Pemberihan Anak Kali Krukut - JPNN.COM
Prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) melaksanakan aksi peduli lingkungan berupa kegiatan pembersihan Anak Kali Krukut, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) yang jatuh pada 5 Januari mendatang, prajurit Kowal melaksanakan aksi peduli lingkungan berupa kegiatan pembersihan Anak Kali Krukut, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12).

Kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan secara sinergis bersama jajaran Kodim Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Jakarta Pusat serta instansi terkait lainnya.

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendukung upaya pencegahan banjir di wilayah Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Adapun unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain prajurit Kowal yang dipimpin langsung oleh Komandan Kesatrian Kowal Cut Nyak Dien Mayor Laut (E/W) Dwi Yuniarti, Kodim Jakarta Pusat beserta Koramil Tanah Abang.

Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang meliputi Wali Kota, Camat dan Kelurahan setempat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Polsek Tanah Abang, Bhabinkamtibmas serta perwakilan warga setempat.

Melalui kegiatan ini, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menunjukkan peran aktif dan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Baca Juga:

Aksi pembersihan Anak Kali Krukut ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Hal ini juga sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.(fri/jpnn)

Prajurit Korps Wanita TNI AL (Kowal) melaksanakan aksi peduli lingkungan berupa kegiatan pembersihan Anak Kali Krukut, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12).

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peduli lingkungan  Kowal  TNI AL  kali krukut 
BERITA PEDULI LINGKUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp