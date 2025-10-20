Peduli Lingkungan, Telkom Kumpulkan 1,4 Ton Sampah di Pantai Galosong

jpnn.com, MAKASSAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui penyelenggaraan Beach Clean Up yang digelar di pesisir Pantai Barombong dan Pantai Galosong pada Sabtu (18/10).

Kegiatan aksi sosial itu merupakan bagian dari rangkaian GoZero% Goes to Makassar.

Momentum aksi nyata bersih-bersih sampah itu juga digelar dalam rangka menyambut Hari Aksi Iklim Sedunia yang jatuh pada 24 Oktober mendatang.

Sebagai kota pesisir utama di Indonesia, saat ini Makassar menghadapi tantangan lingkungan yang serius berupa pengelolaan sampah, polusi laut, dan dampak perubahan iklim.

Dengan volume sampah yang dihasilkan mencapai 900 ton per hari, sebagian masih berakhir di wilayah pesisir dan laut.

Hal itu dapat mengancam rusaknya ekosistem lingkungan pesisir dan laut yang berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, hingga penurunan potensi ekonomi masyarakat.

VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto C.A. mengatakan Telkom melalui GoZero% berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan dari hilir hingga ke hulu, mulai dari menjaga lingkungan, memberdayakan masyarakat, hingga menghadirkan inovasi digital yang ramah lingkungan.

"Kami percaya, penerapan ESG adalah fondasi utama bagi transformasi digital yang berdampak dan masa depan bisnis yang berkelanjutan,” katanya.