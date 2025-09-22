Close Banner Apps JPNN.com
PEFINDO Naikkan Peringkat Kredit PalmCo

Senin, 22 September 2025 – 03:13 WIB
PEFINDO Naikkan Peringkat Kredit PalmCo - JPNN.COM
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menyampaikan hasil penilaian ini menjadi indikator penting dari efektivitas strategi transformasi yang tengah dijalankan perusahaan. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga pemeringkat PEFINDO menaikkan peringkat kredit PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, dari idA- menjadi idA dengan prospek stabil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menuturkan pencapaian ini mencerminkan fundamental perusahaan yang dinilai semakin kuat dan sehat di tengah tantangan sektor perkebunan.

Peningkatan peringkat ini tidak hanya berlaku bagi entitas perusahaan, tetapi juga terhadap sejumlah instrumen keuangan yang dimiliki, seperti MTN II Tahun 2021, MTN III Tahun 2019 Seri A dan B, serta Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri A, C, dan E.

Seluruhnya mengalami kenaikan peringkat dari idA- menjadi idA, sementara Sukuk Ijarah tercatat naik menjadi idA(sy).

Peringkat ini mencerminkan pandangan stabil terhadap kelanjutan kinerja keuangan PalmCo dalam jangka menengah.

Jatmiko menyampaikan hasil penilaian ini menjadi indikator penting dari efektivitas strategi transformasi yang tengah dijalankan perusahaan.

“Kami percaya hasil ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi, serta memastikan efisiensi dalam operasional,” ujar Jatmiko.

Dalam laporannya, PEFINDO mencatat sejumlah faktor yang memperkuat penilaian terhadap PalmCo.

PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mencatatkan pencapaian penting dalam kinerja keuangannya.

