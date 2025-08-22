Pegadaian Beri Apresiasi Tabungan Emas Untuk Para Anggota Paskibraka Nasional 2025

jpnn.com, JAKARTA - Program Pegadaian Peduli Generasi Emas Paskibraka Nasional 2025 menjadi wujud apresiasi Pegadaian kepada para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2025, yang telah mengemban tugas pada upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Acara ini digelar di Ballroom The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (20/8).

Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang mewakili 38 provinsi di Indonesia memperoleh apresiasi dari Pegadaian bersama dengan para Pembina, Pelatih, Pamong, Dankipas, serta panitia yang turut mendukung keberhasilan mereka, dengan total dukungan yang diberikan sejumlah Rp 481 juta berupa Tabungan Emas Pegadaian.

Apresiasi ini menjadi simbol penghargaan sekaligus bentuk kepedulian Pegadaian terhadap perjuangan dan dedikasi generasi muda yang telah berlatih keras demi mengharumkan bangsa di momen sakral kenegaraan.

Acara ini dihadiri langsung oleh Board of Management Pegadaian bersama perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Apresiasi dari Pegadaian disambut baik oleh BPIP sebagai pembina Paskibraka Nasional. Perwakilan BPIP menyampaikan rasa terima kasih dan menekankan bahwa dukungan dari BUMN seperti Pegadaian menjadi dorongan penting untuk menjaga semangat kebangsaan dan memperkuat pendidikan karakter generasi muda.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan dukungan kepada Paskibraka merupakan komitmen kepedulian perusahaan terhadap pembinaan generasi muda Indonesia sebagai generasi emas Indonesia.

“Pegadaian percaya bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh generasi mudanya. kami meyakinkan bahwa generasi muda harus merdeka secara finansial. Generasi yang melek finansial akan menjadi generasi yang kuat, mandiri, dan mampu menopang pertumbuhan perekonomian bangsa kedepannya. Inilah salah satu peran Pegadaian untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Apresiasi ini merupakan penghargaan atas dedikasi Paskibraka, sekaligus juga sebagai investasi mereka di masa depan,” ujar Damar.