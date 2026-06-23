Pegadaian CPS Pondok Aren Gelar Pengobatan Gratis & Perkuat Ketahanan Pangan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Pegadaian (Persero) melalui Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren membuktikan komitmennya untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, melalui aksi kepedulian berupa layanan pengobatan gratis serta pembagian paket minyak goreng bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional, pada Sabtu (20/6).

Aksi ini merupakan wujud implementasi pilar sosial Environmental, Social, and Governance (ESG) Pegadaian yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, sekaligus menyelaraskan aspek keuntungan ekonomi (economic value) dengan kontribusi sosial (social value).

Pengintegrasian layanan kesehatan dan bantuan pangan ini menjadi bukti bahwa Pegadaian senantiasa hadir sebagai jangkar sosial yang peka terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari warga setempat. Ratusan masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi acara untuk mendapatkan akses pemeriksaan medis komprehensif, mulai dari pengecekan tekanan darah, cek kadar gula darah, kolesterol, hingga konsultasi tatap muka dengan dokter dan pemberian obat-obatan secara cuma-cuma.

Tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, setiap warga yang hadir juga dibekali paket bantuan pangan berupa minyak goreng kemasan untuk menyokong kebutuhan harian keluarga.

Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Pengelola Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Jaya, Putri Utami Dewi mengatakan pihaknya memastikan seluruh warga yang hadir dapat terlayani dengan standar pelayanan prima, aman, dan nyaman.

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“Kegiatan ini dirancang bukan sekadar sebagai program formalitas musiman, melainkan bentuk nyata ketulusan kami melayani sepenuh hati untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga kesehatan warga Pondok Aren secara berkelanjutan," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Cabang CPS Pondok Aren Cepi Kurnia Nugraha menjelaskan bahwa pergerakan bisnis Pegadaian saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan masyarakat sekitar.