Pegadaian CPS Pondok Aren & Sahabat Berbagi Tangsel Gelar Santunan Anak Yatim

jpnn.com, TANGSEL - PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren bersinergi dengan komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel menyelenggarakan kegiatan mulia berupa santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa pada Sabtu (23/5).

Acara it diselenggarakan guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema, "Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan."

Aksi kepedulian yang dilangsungkan di kawasan Tangerang Selatan tersebut diisi dengan penyerahan paket bantuan bahan pokok yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai.

Langkah ini ditujukan untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian CPS Pondok Aren Cepi Kurnia Nugraha menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

"Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren,” kata dia.

Melalui program santunan ini, mereka berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah.

“Kerja sama dengan Sahabat Berbagi Tangsel dalam momentum hari jadi mereka yang ke-6 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, berkah, dan berdampak langsung," ujar Cepi.