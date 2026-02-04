Pegadaian dan IPB Resmikan The Gade Creative Lounge, Ini Manfaatnya

jpnn.com, BOGOR - PT Pegadaian terus memperkuat kontribusi di sektor pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kali ini, Pegadaian meresmikan The Gade Creative Lounge (TGCL) hasil kerja sama dengan IPB University pada Selasa, 3 Februari 2026, di Kampus IPB, Bogor, dengan dukungan Pegadaian Peduli.

The Gade Creative Lounge merupakan ruang kolaboratif yang dirancang untuk mendukung aktivitas akademik, pengembangan kreativitas, serta peningkatan literasi mahasiswa.

Baca Juga: The Gade Creative Lounge Pegadaian Membuka Peluang Mahasiswa untuk Meraih Prestasi

Program itu menjadi bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4, yaitu pendidikan berkualitas.

TGCL IPB University tercatat sebagai TGCL ke-27 yang dihadirkan Pegadaian di lingkungan perguruan tinggi. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang diskusi, open space area, ruang podcast, hingga pojok literasi yang dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai ruang belajar bersama dan pengembangan ide inovatif.

Eka Pebriansyah selaku Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian menyatakan bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu fokus utama program TJSL Pegadaian karena memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: The Gade Creative Lounge jadi Kontribusi Nyata Pegadaian dalam Ciptakan Ekosistem Pendidikan

Pegadaian secara konsisten membangun sinergi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyiapkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan memiliki pemahaman keuangan yang baik.

Hingga saat ini Pegadaian telah menghadirkan The Gade Creative Lounge di 33 kampus di seluruh Indonesia. Lounge itu dirancang sebagai ruang kolaboratif bagi mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika untuk berkumpul, berdiskusi, serta melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif.