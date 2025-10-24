Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pegadaian Gelar Festival Tring! di 12 Kota Se-Indonesia

Jumat, 24 Oktober 2025 – 11:31 WIB
PT Pegadaian menggelar Festival Tring! di 12 kota yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan berlangsung dari 24 Oktober hingga 2 November 2025. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menggelar Festival Tring! di 12 kota yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan berlangsung dari 24 Oktober hingga 2 November 2025.

Festival ini menjadi ajang perkenalan dan penanda resminya kehadiran aplikasi Tring di tengah masyarakat Indonesia.

Acara ini dirancang sebagai one stop festival yang menggabungkan edukasi investasi emas dengan hiburan musik dan gaya hidup.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti berharap melalui Festival Tring!, masyarakat dapat lebih mengenal dan cepat “akrab” dengan aplikasi andalan Pegadaian itu.

"Era digital yang semakin dinamis ini menuntut kami untuk tidak berhenti berinovasi. Aplikasi Tring! salah satu bukti nyata bagaimana kami berkomitmen dan berupaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan berinvestasi dalam genggaman,” ujar Selfie.

"Sementara, Festival Tring! menjadi cara kami untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. Ini bukan sekedar festival, tapi gerakan untuk mengajak semua orang merencanakan keuangan mereka #MulaiDariTring!," imbuhnya.

Pegadaian mengubah literasi keuangan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Di Festival Tring!, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai  booth edukatif, diantaranya Gold Clinic & Bazaar Emas, dimana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai investasi dan mendapatkan penawaran emas dengan harga spesial.

Masyarakat juga bisa belajar trik cerdas berinvestasi dari para ahlinya melalui Seminar Emas & Talkshow.

PT Pegadaian sambut meriah kehadiran aplikasi terbarunya Tring! by Pegadaian, dengan menggelar Festival Tring.

