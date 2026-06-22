Pegadaian Gelar Khitanan Massal Gratis Bagi 500 Anak

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menggelar program Khitanan Massal Tahun 2026 di area Ballroom Pegadaian Tower, pada Senin (22/6).

Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada 500 anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kantor Pusat Pegadaian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial.

Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah mengungkapkan kegiatan Khitanan Massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

"Khitanan massal ini menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera," ungkap Eka.

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Senen yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan.