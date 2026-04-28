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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pegadaian Gelar Literasi Keuangan dan Investasi Emas bagi ASN di Kemendes PDT

Selasa, 09 Juni 2026 – 00:01 WIB
Pegadaian Gelar Literasi Keuangan dan Investasi Emas bagi ASN di Kemendes PDT - JPNN.COM
Pegadaian mengadakan kegiatan literasi keuangan dan investasi emas di Kemendes PDT. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi yang aman, Pegadaian menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan yang bertema Smart Financial Planning pada Senin (8/6) di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kegiatan tersebut dilaksanakan usai sesi apel pagi dan diikuti oleh sekitar 100 hingga 150 ASN.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat sejumlah ASN di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah menjadi nasabah PT Pegadaian.

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Banyak di antara mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai produk investasi emas, khususnya produk Cicilan Emas Galeri24 yang ditawarkan oleh Pegadaian. Antusiasme tersebut menjadi dasar terselenggaranya kegiatan edukasi ini.

Acara tersebut menghadirkan sesi edukasi mengenai pengelolaan keuangan, investasi emas, serta pemanfaatan layanan digital Pegadaian melalui aplikasi Tring! by Pegadaian.

Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta cara memulai investasi yang mudah, aman, dan terjangkau.

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Salah satu materi utama yang disampaikan adalah mengenai Cicilan Emas Galeri24, sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat memiliki emas secara bertahap melalui skema cicilan. Produk ini dinilai cocok bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi namun memiliki keterbatasan dana untuk membeli emas secara tunai.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan dalam proses aktivasi aplikasi Tring! by Pegadaian, platform digital tersebut memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan investasi emas fisik maupun digital. Dengan memanfaatkan layanan digital, masyarakat dapat mengelola investasi secara lebih praktis dan efisien.

Pegadaian menggelar kegiatan literasi keuangan dan investasi emas kepada para ASN di Kemendes PDT.

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TAGS   kemendes pdt  literasi keuangan  Investasi Emas  ASN  Pegadaian 
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