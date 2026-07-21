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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pegadaian jadi Bagian Pendiri IBMA, Siap Integrasikan Ekosistem Emas di Indonesia

Selasa, 21 Juli 2026 – 11:58 WIB
Pegadaian jadi Bagian Pendiri IBMA, Siap Integrasikan Ekosistem Emas di Indonesia - JPNN.COM
PT Pegadaian (Persero) menjadi bagian pendirian Indonesia Bullion Market Association (IBMA). Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Para pelaku industri emas nasional menggelar Sidang Pleno Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di Pegadaian Tower, Jakarta, pada Senin (20/7).

Sidang ini menandai fase final dari proses legalitas pembentukan asosiasi IBMA, sekaligus menjadi awal bagi Indonesia untuk membangun pasar bullion yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

Dalam sidang pleno tersebut, Selfie Dewiyanti, Direktur Pemasaran, Penjualan & Pengembangan Produk PT Pegadaian secara resmi terpilih dan disahkan sebagai Ketua Umum IBMA.

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Agenda utama sidang berfokus pada pengesahan Anggaran Dasar (AD), pembahasan serta penetapan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan penandatanganan berita acara pleno.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan 11 perusahaan pendiri (founders) yang berkumpul pada 6 Maret 2026 lalu, yang kemudian dituntaskan secara administratif oleh Tim Formatur, Tim Teknis, dan Tim Notaris di bawah arahan strategis perwakilan pemerintah, Ferry Irawan, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko RI.

Sebagai salah satu produsen emas terbesar, Indonesia memiliki pondasi geologis yang sangat kuat untuk menjadi pusat pasar bullion.

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Namun, selama ini potensi tersebut belum teroptimalkan karena belum adanya lembaga tunggal yang menyatukan para pelaku usaha dan menetapkan standar industri yang seragam.

IBMA hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Bertindak sebagai mitra strategis regulator, asosiasi ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dari hulu hingga ke hilir, meliputi sektor, Pertambangan, Jasa Keuangan, serta Pemurnian (Refinery), Manufaktur & Jasa Pendukung Bisnis Lainnya sejalan dengan tujuan Asta Cita pemerintah.

PT Pegadaian (Persero) menjadi bagian pendirian Indonesia Bullion Market Association (IBMA).

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TAGS   Pegadaian  emas  kinerja Pegadaian  emas pegadaian 
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