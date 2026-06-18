Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal Gratis Sebagai Wujud Kepedulian

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai wujud nyata dari komitmen program CSR, PT Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 bersinergi dengan sejumlah unit area di bawahnya untuk menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa Khitanan Massal Gratis.

Kegiatan yang mengusung tema "Khitan Aman, Nyaman, Berkah" ini ditujukan bagi anak-anak usia dua hingga 14 tahun yang berada di wilayah Jakarta Barat, Tangerang Selatan, dan sekitarnya.

Tidak tanggung-tanggung, aksi sosial kali ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda dalam dua hari berurutan guna menjangkau masyarakat yang lebih luas.

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Pelaksanaan pertama akan diselenggarakan oleh PT. Pegadaian (persero) Kanwil IX Jakarta 2 bekerja sama dengan Pegadaian Area Kalideres pada Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Gedung Almaka Jl. Peta Selatan No. 71, RT.1/RW.3, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Sementara itu, pelaksanaan hari kedua digelar bersama Pegadaian Area Cirendeu pada Selasa, 30 Juni 2026, bertempat di Gedung Graha Praba Dakara, Jl. Panti Asuhan No. 57, RT.003/RW.012, Jurang Mangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Maryono menyampaikan kegiatan khitanan massal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memberikan kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.

"Melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi sosial kemasyarakatan,” kata dia.

Dia menyebut kegiatan khitanan massal gratis ini diharapkan dapat meringankan beban para orang tua, sekaligus membantu anak-anak tumbuh dengan sehat sesuai syariat dan standar medis.