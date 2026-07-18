Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Sukses Pertahankan Sertifikasi Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 membuktikan ketangguhan sistem operasional dan komitmennya dalam menjaga kelangsungan bisnis dengan mempertahankan sertifikat bertaraf internasional ISO 22301:2019 untuk kategori Business Continuity Management System (BCMS) atau Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha.

Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi global terkemuka BSI (British Standards Institution), secara spesifik mencakup ruang lingkup "Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha dalam memberikan layanan penyaluran pinjaman dengan proses gadai di Kantor Wilayah IX Jakarta 2."

Hal ini menegaskan seluruh proses bisnis penyaluran pinjaman berbasis gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 memiliki sistem proteksi dan ketahanan terbaik terhadap potensi disrupsi operasional.

Pencapaian ini didasarkan pada audit komprehensif terbaru yang diselesaikan pada tanggal 17 Juli 2026. Melalui audit berkala tersebut, masa berlaku sertifikasi ini sukses diperpanjang dengan masa efektif dari 9 September 2025 hingga 8 September 2028 mendatang, melanjutkan sejarah komitmen perusahaan sejak pendaftaran orisinal pertamanya pada 9 September 2022.

Pemimpin Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono menyampaikan komitmen mendalam perusahaan di balik keberhasilan mempertahankan sertifikasi internasional ini.

"Keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO 22301:2019 ini merupakan bukti nyata dari komitmen seluruh jajaran PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 dalam menjamin keandalan dan keberlanjutan layanan kami kepada masyarakat,” kata dia.

Dia mengatakan di tengah dinamika risiko dan ketidakpastian global saat ini, pihaknya memastikan bahwa operasional bisnis Pegadaian memiliki ketahanan yang kokoh sehingga nasabah tetap dapat mengakses solusi keuangan kami dengan aman, cepat, dan tanpa hambatan dalam kondisi darurat sekalipun.

Penerapan standar ISO 22301:2019 ini memastikan bahwa PT. Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 memiliki perencanaan taktis, prosedur pemulihan bencana (Business Continuity Plan), serta sistem mitigasi risiko yang proaktif dalam menghadapi berbagai skenario gangguan, seperti bencana alam, gangguan infrastruktur IT, maupun krisis operasional lainnya.