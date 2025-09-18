Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism, Yuk Ikutan!

Kamis, 18 September 2025 – 13:06 WIB
Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism, Yuk Ikutan! - JPNN.COM
PT Pegadaian menggelar Pegadaian Media Awards (PMA) 2025. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali menggelar Pegadaian Media Awards (PMA) 2025, sebuah kompetisi jurnalistik tahunan yang menjadi wadah bagi insan pers dan pegiat literasi untuk menunjukkan kreativitas mereka.

Mengusung tema besar "Bersama Pegadaian MengEMASkan Indonesia", kompetisi tahun ini dibuka lebih luas dengan melibatkan masyarakat umum.

Perluasan lingkup kepesertaan ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam mendukung perkembangan citizen journalism di Indonesia.

“Tahun ini ada yang berbeda. Kami membuka kepesertaan tidak hanya untuk para jurnalis media, namun juga masyarakat umum yang tertarik dan memiliki passion dalam bidang jurnalistik,” ungkap Kepala Departemen Corporate Communication PT Pegadaian, Riana Rifani.

“Melihat banyaknya masyarakat yang giat membuat karya tulis dan konten yang informatif dan mengedukasi, kami optimis akan banyak karya-karya terbaik citizen journalism yang masuk dalam kompetisi PMA 2025 ini," imbuhnya.

Kompetisi ini telah berlangsung mulai Juli 2025 lalu, dan submission peserta akan ditutup pada 30 September 2025 mendatang.

PMA 2025 menantang para peserta untuk mengeksplorasi dan mengomunikasikan berbagai program, produk, dan layanan Pegadaian secara inovatif.

Kategori Lomba:

Pegadaian  PT Pegadaian  Penghargaan  jurnalis  Lomba Jurnalistik 
