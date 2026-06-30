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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pegadaian Praya Dukung Pembangunan Infrastruktur Sekolah & Kenalkan Investasi Emas Sejak Dini

Selasa, 30 Juni 2026 – 19:34 WIB
Pegadaian Praya Dukung Pembangunan Infrastruktur Sekolah & Kenalkan Investasi Emas Sejak Dini - JPNN.COM
PT Pegadaian Cabang Praya menyalurkan bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan ruang kelas baru di Yayasan Insan Tangkas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Pegadaian Cabang Praya menyalurkan bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan ruang kelas baru di Yayasan Insan Tangkas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Praya, Gunaji Agus Wibowo, bersama jajaran karyawan, pada Mei 2026 lalu.

Kehadiran Pegadaian disambut hangat oleh pihak yayasan, guru, serta para wali murid yang berharap pembangunan ruang kelas baru bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi para siswa.

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Gunaji mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar utama program TJSL Pegadaian.

"Pegadaian tidak hanya berorientasi pada layanan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berharap bantuan material ini dapat mempercepat pembangunan ruang kelas sehingga anak-anak dapat belajar dengan fasilitas yang lebih baik," ujar Gunaji.

Dia menambahkan investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan.

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Selain menyerahkan bantuan, tim Pegadaian juga turut memberikan edukasi kepada para wali murid mengenai pentingnya literasi keuangan dan investasi sejak dini.

Dalam sesi sosialisasi tersebut, Pegadaian memperkenalkan berbagai produk unggulan, seperti Cicil Emas, menabung emas, hingga Arisan Emas yang dapat menjadi solusi masyarakat dalam merencanakan keuangan secara aman dan terjangkau.

PT Pegadaian Cabang Praya menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

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TAGS   Pegadaian  PT Pegadaian  investasi  TJSL 
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