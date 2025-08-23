Pegadaian Raih 2 Penghargaan dari OJK Financial Literacy Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menerima penghargaan Financial Literacy Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, pada Jumat (22/8).

Pegadaian berhasil meraih dua apresiasi sekaligus, yaitu sebagai Lembaga Pembiayaan dan Pergadaian dengan Program Literasi Keuangan Teraktif dan Juara 2 PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dengan Program Literasi Keuangan Terbaik.

Kemenangan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kuat Pegadaian dalam meningkatkan pemahaman finansial masyarakat melalui berbagai program edukasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi atas wujud nyata komitmen jangka panjang kami untuk tidak hanya berbisnis, tetapi juga mengedukasi masyarakat," ujar Damar.

"Misi kami adalah memberdayakan masyarakat agar melek finansial, dan pengakuan dari OJK ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dalam program-program literasi. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial sedang berjalan, sejalan dengan misi kami untuk MengEMASkanIndonesia," imbuh Damar.

Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk terus memperluas jangkauan program literasi ke seluruh penjuru negeri, memastikan setiap individu memiliki bekal pengetahuan untuk mengelola keuangannya dengan bijak demi masa depan yang lebih sejahtera.

Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses masyarakat secara mudah dan aman melalui lebih dari 4.000 outlet Pegadaian, 600 outlet Sentra Layanan Ultra Mikro hasil sinergi (SenyuM) dengan BRI, serta melalui aplikasi digital Pegadaian, memberikan solusi finansial berbasis emas yang aman, inovatif, dan terpercaya bagi masyarakat luas.(adv/jpnn)