Pegadaian Raih Penghargaan Best Innovation Lewat ATM Emas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Best Innovation pada acara BRI Subsidiaries Forum Q3 2025, yang diikuti seluruh perusahaan holding BRI di Menara Brilian, Jakarta, pada Kamis (23/10).

Penghargaan ini diberikan atas terobosan Pegadaian dalam menghadirkan layanan Automated Teller Gold Machine(ATM Emas), sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi penarikan dan pembelian emas batangan secara mandiri, cepat, dan mudah, layaknya mesin ATM pada umumnya.

Kegiatan yang mengusung tema strategis “Leading Through Innovation: Shaping Market, Inspiring Change” ini menegaskan komitmen seluruh anak perusahaan BRI Group untuk memimpin pasar melalui inovasi dan inspirasi perubahan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan penghargaan ini menjadi momentum penting yang memicu semangat Pegadaian untuk terus bertransformasi.

“Penghargaan Best Innovation ini adalah bukti bahwa strategi kami dalam mengintegrasikan teknologi dan emas mendapatkan apresiasi. ATM Emas adalah solusi konkret untuk mengatasi keterbatasan waktu dan lokasi dalam bertransaksi emas,” ujar Damar.

"Inovasi ATM Emas ini sejalan dengan tema ‘Leading Through Innovation’ dan peran Pegadaian sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap investasi emas yang aman dan terjamin," tuturnya.

"Dengan adanya ATM Emas, kami mendemokratisasi kepemilikan emas, membuatnya semakin mudah dan dekat dengan masyarakat, khususnya bagi para investor muda dan nasabah yang membutuhkan layanan self-service 24 jam," imbuhnya.

Keberhasilan Pegadaian meraih posisi puncak di antara anak perusahaan BRI Group dalam beberapa periode, terlihat dari data Share of Voice publikasi media dan kini diakui atas inovasinya, menunjukkan sinergi yang kuat dalam ekosistem BRI.