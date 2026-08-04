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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pegadaian Raih Penghargaan Khusus di IDX Channel Anugerah ESG 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:08 WIB
Pegadaian Raih Penghargaan Khusus di IDX Channel Anugerah ESG 2026 - JPNN.COM
Pegadaian meraih penghargaan dari IDX Channel Anugerah ESG 2026 pada kategori Inovasi Keuangan Inklusif Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan atas komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis korporasi. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian meraih penghargaan dari IDX Channel Anugerah ESG 2026 pada kategori Inovasi Keuangan Inklusif Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan atas komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis korporasi.

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Divisi ESG PT Pegadaian (Persero) Jainuddin di Main Hall Bursa Efek Indonesia, pada Rabu (29/7).

Ajang IDX Channel Anugerah ESG 2026 mengusung tema Beyond Compliance: Leveraging ESG to Create Long-Term Corporate Value.

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Keberhasilan Pegadaian meraih piala kategori khusus ini didasari oleh inovasi perusahaan dalam merancang program-program keuangan yang inklusif.

Pegadaian dinilai mampu melampaui sekadar kepatuhan regulasi dengan menjadikan program ESG sebagai penggerak utama dalam menciptakan nilai korporasi jangka panjang.

Melalui beragam layanan berbasis emas dan pembiayaan mikro yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Pegadaian terbukti mampu membuka akses permodalan bagi masyarakat unbanked dan underbanked, sekaligus mendorong transisi ekonomi hijau di sektor UMKM.

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"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang konsisten menerapkan prinsip ESG di setiap lini operasional, serta menjadi bukti konsistensi Pegadaian dalam menghadirkan solusi keuangan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, serta didukung oleh tata kelola perusahaan yang bersih,” ujar Kepala Divisi ESG PT Pegadaian (Persero), Jainuddin.

Penilaian IDX Channel Anugerah ESG 2026 dilakukan secara terukur dan komprehensif yang mencakup empat aspek utama: Environment, Social, Governance, serta Innovation in Sustainable Finance.

Pegadaian dinilai mampu melampaui sekadar kepatuhan regulasi dengan jadikan program ESG sebagai penggerak utama dalam menciptakan nilai korporasi jangka panjang

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TAGS   Pegadaian  PT Pegadaian  Penghargaan  kinerja Pegadaian 
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