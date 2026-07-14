Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pegadaian Raih Penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry 2026

Selasa, 14 Juli 2026 – 11:02 WIB
Pegadaian Raih Penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry 2026 - JPNN.COM
PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry di ajang Indonesia Top Companies Recognition 2026. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry di ajang Indonesia Top Companies Recognition 2026, yang digelar di The Westin Jakarta, pada Senin (29/6).

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur TI & Digital PT Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu.

Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas konsistensi dan kepemimpinan Pegadaian, sebagai pelopor hadirnya ekosistem Bank Emas pertama di tanah air dalam transformasi layanan keuangan berbasis emas.

Baca Juga:

“Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kami dalam menghadirkan inovasi produk dan memperluas inklusi keuangan berbasis emas. Kami berharap apresiasi ini semakin mendorong Pegadaian untuk memberikan produk dan layanan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Yos Dappu.

"Bersama Danantara, Insan Pegadaian senantiasa hadir melayani sepenuh hati untuk MengEMASkan Indonesia," imbuhnya.

Setelah mengantongi izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024, PT Pegadaian (Persero) secara resmi meluncurkan Layanan Bank Emas pada 26 Februari 2025 yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Sebagai pionir di industri ini, Pegadaian memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha bullion yang dirancang untuk mengubah aset emas menjadi instrumen keuangan yang produktif dan likuid.

Layanan tersebut meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, serta Perdagangan Emas.

Pegadaian memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha bullion yang dirancang untuk mengubah aset emas menjadi instrumen keuangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pegadaian  Penghargaan  Danantara  Bank Emas Pegadaian 
BERITA PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp