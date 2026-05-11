Pegadaian Raih Predikat Best of the Best di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2026

Senin, 11 Mei 2026 – 22:21 WIB
Kepala Divisi Pemasaran PT Pegadaian, Yudi Sadono mewakili manajemen menerima penghargaan di BEMA 2026. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian berhasil memborong berbagai kategori penghargaan di ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026.

Di antaranya Key Elements of Marketing, Tech-Marketing, serta Entrepreneurial Marketing.

Tidak hanya itu, Pegadaian juga berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai “Best of the Best” pada acara yang digelar di Kota Kasablanka Jakarta, Pada Rabu (6/5).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas agility Pegadaian dalam beradaptasi di tengah disrupsi industri melalui strategi pemasaran yang inovatif.

Ajang yang berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026 ini menyoroti perusahaan yang mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis signifikan sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

Pegadaian sambung Selfie, akan terus berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan nasabah.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa strategi modern, seperti digitalisasi yang perlu berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan di lapangan. Tentunya Pegadaian berkomitmen untuk melayani sepenuh hati dan terus mendengar dan memahami kebutuhan nasabah,” ujar Selfie.

Pegadaian dinilai piawai dalam melihat peluang pasar dan berani mengeksekusi inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan nasabah.

