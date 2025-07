Pegadaian Raih Predikat The Best Company To Work For in Asia Untuk Ketujuh Kalinya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2025 oleh HR Asia untuk ketujuh kalinya pada Jumat (20/6).

Pegadaian dinilai sukses menjadi rumah dari talenta terbaik yang berdaya saing tinggi, pada ajang penghargaan tertinggi dalam mengapresiasi perusahaan yang telah menciptakan tempat kerja terbaik dengan tingkat kepuasan karyawan yang luar biasa di seluruh Asia.

Tak tanggung-tanggung, Pegadaian meraih empat penghargaan sekaligus, di antaranya HR Asia Best Companies To Work For in Asia 2025 (Indonesia Chapter), HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards, HR Asia Most Caring Company Awards, dan HR Asia Tech Empowerment Award.

Plt. Kepala Divisi Strategic Human Capital PT Pegadaian, Syafril Hakim mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian, dengan harapan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian

“Terima kasih kepada Insan Pegadaian di Seluruh Indonesia, Terima kasih atas dukungan seluruh Board of Director, khususnya Direktur HC (Human Capital) Pegadaian, serta kepada HR Asia atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Alhamdulillah ini adalah awards ketujuh yang telah diterima Pegadaian sebagai Best Company To Work For in Asia. Penghargaan ini bukan suatu hal untuk kami berbangga diri, namun sebagai motivasi bagi kami, Insan Pegadaian untuk mewujudkan tujuan mengEMASkan Indonesia,” ungkap Syafril.

Direktur Human Capital PT Pegadaian, ERA Taufiq turut mengucapkan terima kasih kepada HR Asia yang telah memilih Pegadaian selama 7 tahun berturut-turut sebagai perusahaan Jasa Keuangan Non-Bank yang berhasil mencetak talenta terbaik.

Dengan Employe Value Proposition yang dijalankan, Pegadaian berkomitmen untuk senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan.

“PT Pegadaian memiliki EVP (Employee Value Proposition) “MengEMASkan Indonesia”. Apresiasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawan agar bertalenta unggul, agile dan produktif. Kami juga terus berupaya untuk mendorong terciptanya work life balance di lingkungan perusahaan, memberikan wadah untuk hobi dan kreatifitas karyawan melalui komunitas,” papar ERA Taufiq.