Pegadaian & Relawan Bakti BUMN Batch VIII Bangun Desa Aan Lebih Mandiri & Berdaya

jpnn.com, BALI - Pegadaian berkolaborasi dengan Relawan Bakti BUMN untuk pembangunan desa melalui kegiatan di Desa Aan, Klungkung, Bali pada 14-17 Agustus 2025.

Pegadaian bersama para Relawan Bakti BUMN Batch VIII hadir untuk merajut harmoni dengan masyarakat desa, membawa berbagai inisiatif sosial, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Selama kegiatan, para relawan tak hanya berbagi ilmu dan keterampilan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi warga desa.

Dalam bidang kesehatan, relawan menghadirkan edukasi gizi seimbang dan pencegahan stunting yang mendukung SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dengan tujuan melahirkan generasi yang lebih sehat dan berdaya.

Di bidang lingkungan, aksi nyata diwujudkan melalui penanaman bibit kaliandra untuk menjaga aliran air, pengolahan sampah organik lewat biopori, hingga perawatan ruang publik yang berkontribusi pada SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta SDG 15 (Ekosistem Darat).

Sektor ekonomi desa juga diperkuat melalui pendampingan UMKM dengan pelatihan, workshop, dan bazar, membuka peluang baru bagi usaha lokal dan pariwisata desa.

Upaya ini sejalan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Tak kalah penting, pendidikan menjadi perhatian utama dengan menghadirkan inspirasi bagi anak-anak desa untuk berani bermimpi dan percaya diri, sekaligus dikenalkan pada pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah sederhana sejak dini.