Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Masjid di Ambalawi

jpnn.com, BIMA - PT Pegadaian melalui Cabang Rasanae kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada Jumat (1/5).

Pegadaian Rasanae menyalurkan bantuan kepada Masjid Uswatun Hasanah yang berlokasi di Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

Bantuan diserahkan langsung oleh Pemimpin Cabang Rasanae, Taufikurrahman kepada Ketua Panitia dan Pengurus Masjid, disaksikan oleh seluruh jamaah seusai salat Jumat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

“Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung peningkatan fasilitas ibadah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan di masjid Uswatun Hasanah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi Pegadaian dalam memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat,” ujar Taufikurrahman.

Melalui program TJSL ini, Pegadaian secara konsisten menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang berdampak langsung, mulai dari bantuan sarana ibadah, dukungan terhadap masyarakat prasejahtera, hingga kegiatan pemberdayaan komunitas. Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pihak pengurus Masjid Uswatun Hasanah menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Mereka berharap sinergi antara Pegadaian dan masyarakat dapat terus terjalin serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

Terpisah, Deputy Bisnis Area Pegadaian Bima / Pulau Sumbawa, Mustofa, menyampaikan program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pegadaian dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.