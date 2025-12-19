Pegadaian: TRING! Hadir untuk Mempermudah Masyarakat Berinvestasi Emas

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan di usia 124 tahun, Pegadaian ingin tampil lewat inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Pegadaian meluncurkan aplikasi emas terintegrasi bernama TRING!. Kata dia, aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem terdahulu yang sebelumnya memisahkan layanan konvensional dan syariah. Kini, keduanya terintegrasi dalam satu platform yang lebih praktis, menarik, dan mudah digunakan dengan tagline ‘Urusan Emas Jadi Mudah dan Cepat’ dan tagar #MulaiDariTring.

“Dalam tiga minggu, sudah 1,3 juta nasabah yang mengunduh TRING! Kami gencarkan sosialisasi di seluruh wilayah agar layanan ini semakin dikenal,” ujar Damar dikutip Jumat (19/12).

Damar menjelaskan, elalui TRING! nasabah dapat membeli emas mulai dari Rp 10.000, menabung emas secara digital, hingga mencairkannya dalam bentuk fisik melalui ATM Emas Pegadaian atau melalui outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

Damar mengaku, emas hingga saat ini masih menjadi tren di kehidupan, bahkan masyarakat ada yang berinvestsi melalui logam mulia tersebut. Hal ini yang mendorong Pegadaian membuat aplikasi TRING! di tengah-tengah masyarakat.

“Pegadaian meyakini bahwa investasi emas tidak harus rumit atau mahal. TRING! hadir untuk mempermudah masyarakat berinvestasi emas, baik secara digital maupun fisik,” kata Damar.

Aplikasi TRING! ini bisa diunduh di PlayStore atau AppStore. Damar mengimbau masyarakat menggunakan user id yang bersifat unik ketika mendaftarkan diri di aplikasi Tring.

Termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi seperti password, PIN, atau kode OTP dan, memperbarui password secara berkala.