Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

Pegawai Bank Ini Didakwa Membobol Rekening Nasabah Rp 1,4 M untuk Berjudi

Sabtu, 21 Februari 2026 – 10:28 WIB
Pegawai Bank Ini Didakwa Membobol Rekening Nasabah Rp 1,4 M untuk Berjudi - JPNN.COM
Persidangan perkara tindak pidana perbankan syariah negara di Pengadilan Negeri Sabang, Aceh. ANTARA/HO-Kejari Sabang

jpnn.com - Seorang pegawai bank didakwa membobol dana nasabah hingga Rp 1,4 miliar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Aceh, Jumat (20/2/2026).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Mohammad Riski menyebut terdakwa atas nama MI, seorang pegawai bank pada Kantor Cabang Pembantu Sabang.

"Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan berlangsung di Pengadilan Negeri Sabang pada Rabu (18/2)," kata Mohammad Riski.

Baca Juga:

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kata dia, pembobolan rekening oleh terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 11 April hingga 28 Mei 2025.

Pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Customer Service Representative (CSR).

"Terdakwa memanfaatkan akses sistem internal bank dan menyalahgunakan kewenangan untuk mencairkan deposito serta menarik tabungan nasabah tanpa izin," katanya.

Baca Juga:

Jaksa penuntut umum dalam dakwaan mengungkapkan bahwa dana nasabah yang diambil tersebut digunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi terdakwa.

Modus dilakukan terdakwa, antara lain membuat setoran fiktif tanpa uang fisik, memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan.

Seorang pegawai bank didakwa membobol dana nasabah hingga Rp 1,4 miliar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Aceh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pegawai Bank  nasabah  pembobolan  Pembobolan Rekening  Sabang  Aceh  judol 
BERITA PEGAWAI BANK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp