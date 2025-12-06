Pegawai KP2MI Korban Terdampak Bencana Sumatra-Aceh Terima Santunan Rp5 Juta

Sabtu, 06 Desember 2025 – 21:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberikan santunan senilai Rp5 juta kepada pegawainya yang terdampak bencana di wilayah Sumatra-Aceh.

Menteri P2MI, Mukhtarudin menyatakn bantuan finansial tersebut untuk membantu meringankan beban pegawainya pasca-musibah.

"Jadi yang pegawai kita yang terdampak di sana, masing-masing dapat 5 juta rupiah, ya. 5 juta rupiah," ujar Mukhtarudin di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (5/12).

Berdasarkan pendataan, jumlah pegawai KP2MI yang teridentifikasi menjadi korban dalam musibah ini tergolong sedikit.

Menteri P2MI menyebutkan sebaran pegawai yang terdampak mayoritas berada di wilayah Aceh.

"Empat orang saja. Empat orang. Aceh, paling banyak Aceh. Ya, di Aceh ya," imbuhnya.

Selain memberikan santunan, KP2MI membuka penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana Sumatra-Aceh.

Proses pengumpulan donasi dilakukan dalam waktu singkat, tetapi tetap membuka peluang bagi pihak lain yang ingin berpartisipasi.