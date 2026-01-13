Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pegawai KPK Istri Tersangka Korupsi Ini Dijatuhi Sanksi Etik

Selasa, 13 Januari 2026 – 20:51 WIB
Pegawai KPK Istri Tersangka Korupsi Ini Dijatuhi Sanksi Etik - JPNN.COM
Terperiksa pelanggaran etik Fani Febriany mengikuti jalannya sidang etik yang beragendakan Pembacaan Putusan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Pengawas KPK di Gedung KPK C1, Jakarta, Selasa (13/1/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

jpnn.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik berat untuk Auditor Ahli Pertama dalam unit kerja Inspektorat KPK Fani Febriany (FF).

Fani juga merupakan istri dari salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa,” ujar Ketua majelis sekaligus Ketua Dewas KPK Gusrizal di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga:

Gusrizal menyebut Fani dijatuhkan sanksi berat oleh Dewas KPK berupa permintaan maaf secara tertulis dan kemudian dibacakan di hadapan pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian KPK.

Selain itu, permintaan maaf tersebut direkam dan diunggah pada media dalam jaringan milik KPK yang hanya dapat diakses di lingkup internal selama 40 hari kerja.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa Fani Febriany diberi hukuman tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran etik, yakni melanggar nilai profesionalisme karena menjabat posisi direktur suatu perseroan.

"Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026, oleh kami, Gusrizal sebagai Ketua Majelis, Sumpeno dan Benny Jozua Mamoto masing-masing sebagai anggota Majelis," tuturnya.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik terhadap pegawai KPK dalam unit kerja Inspektorat Fani Febriany yang juga istri tersangka korupsi di Kemenaker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pegawai KPK  Istri Tersangka  korupsi  KPK  Fani Febriany  Dewas KPK 
BERITA PEGAWAI KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp