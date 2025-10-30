Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pegawai Widyatama yang Loncat dari Lantai 6 Itu Sudah Seperempat Abad Mengabdi

Kamis, 30 Oktober 2025 – 20:11 WIB
Pegawai Widyatama yang Loncat dari Lantai 6 Itu Sudah Seperempat Abad Mengabdi - JPNN.COM
Tempat Kejadian Perkara meninggalnya seorang pegawai Universitas Widyatama, Kota Bandung, Kamis (30/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

BANDUNG - Pihak Universitas Widyatama mengonfirmasi bahwa salah satu pegawainya, Rahmat Permana (49 tahun), merupakan pria yang tewas seusai jatuh dari lantai 6 Gedung B -halaman food court.

Rahmat diduga menjatuhkan diri dan mayatnya ditemukan tergeletak pada Selasa (28/10) sekitar pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

“Benar, memang ada kejadian tersebut. Dua hari lalu, Selasa malam sekitar pukul delapan. Beliau adalah staf dari Biro Fasilitas, namanya Rahmat Permana,” kata Sekretaris Universitas Widyatama Marisa Astuti ditemui JPNN di Universitas Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Kamis (30/10).

Marisa menuturkan, almarhum adalah pegawai yang sudah 25 tahun bekerja di kampus Widyatama. Peristiwa yang diduga bunuh diri itu mengejutkan semua pihak di kampus.

Menurut Marisa, Rahmat meninggal dunia setelah mencoba melompat dari lantai 6 Gedung B. Ia tak mengungkap kondisi saat kejadian, karena aktivitas perkuliahan saat itu sudah selesai.

Baca Juga:

“Jadi, Gedung B itu lantai 6, ada ruang seminar dan ruang teater. Tidak ada ruang kerja,” tuturnya.

Marisa mengatakan bahwa Rahmat adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan lingkungannya.

Seorang pegawai Universitas Widyatama meninggal, diduga menjatuhkan diri dari lantai 6 Gedung B kampus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Widyatama  bunuh diri  bunuh diri di Bandung  kampus Universitas Widyatama 
BERITA UNIVERSITAS WIDYATAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp