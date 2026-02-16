Pegolf Nasional Kevin Akbar Tembus Top 45 PKNS Selangor Masters 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pegolf nasional Kevin Caesario Akbar menembus Top 45 PKNS Selangor Masters 2026 di Malaysia, pada 11-14 Februari 2026.

Turnamen yang digelar di Seri Selangor Golf Club itu diikuti 114 peserta.

PKNS Selangor Masters 2026 adalah turnamen golf pertama bagi Kevin tahun ini.

Golfer kelahiran Bogor, 24 Februari 1998, itu mencatat skor akhir 290 (enam di atas par) dan membawa pulang hadiah sebesar USD 1.041.

Kevin mengaku cukup senang dengan hasil itu. “Itu cukup beruntung bisa lolos cutline, tetapi ada beberapa ambil catatan dari minggu ini yang perlu nanti diperbaiki di Indonesia untuk persiapan turnamen berikutnya,” tutur Kevin.

Menurut Kevin, PKNS Selangor Masters 2026 memberinya pelajaran berharga. Ada beberapa hal positif yang bisa dipertahankan.

Namun, ada banyak hal yang harus dikoreksi. “Banyak negatifnya. Jadi, saya banyak PR (pekerjaan rumah, red) nanti (di Indonesia, red). Dan itu bagusnya turnamen, bisa mengevaluasi,” imbuhnya.

Menurut Kevin, salah satu pelajaran paling berharga dari PKNS Selangor Masters 2026 ialah pentingnya lebih efektif dalam scoring game atau permainan jarak pendek. Hal itu berarti menuntut kecermatan putting (menggulirkan bola di green area) dan chipping (pukulan kecil ke arah green).