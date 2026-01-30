Pegolf Tuan Rumah Siap Bersaing di Indonesia Women’s Open 2026

jpnn.com, JAKARTA - Turnamen golf Indonesia Women's Open 2026 akan mulai bergulir akhir pekan ini di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai.

Ajang yang diselenggarakan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) itu memasuki level baru dalam sejarah kompetisi wanita profesional di Asia Pasifik.

Sebanyak 120 pegolf wanita se-Asia Pasifik turut meramaikan dengan perincian 30 di antaranya merupakan para pegolf andalan tuan rumah, serta 13 pegolf profesional dan 16 amatir.

Baca Juga: Ahok Sebut Golf Negosiasi Bisnis Paling Sehat Dibanding Kelab Malam

Indonesia mengandalkan Holly Victoria Halim yang tampil gemilang pada ajang IWO 2025.

Pegolf kelahiran 1 Desember 2005 itu senang bisa tampil di turnamen dalam negeri untuk bisa mempersembahkan hasil terbaik.

“Saya berharap event-event seperti ini bisa diadakan lebih banyak lagi di Indonesia agar pegolf wanita bisa punya kesempatan untuk melihat dan belajar dari pemain luar dan dunia,” kata Holly.

Baca Juga: Qodari Sebut Aktivitas Golf Kepala BGN Harus Dilihat dalam Konteks Kemanusiaan

Holly berharap pada ajang Indonesia Women’s Open 2026 bisa meraih hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Pada akhir tahun lalu, wanita yang menggeluti golf sejak usia 11 tahun tersebut mencapai finis T6 di CLPG Tour Championship 2025