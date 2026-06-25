Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Peh Cun di PIK Bukan Cuma Festival Bacang, Ada Pesan Harmoni Lintas Iman

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:18 WIB
Peh Cun di PIK Bukan Cuma Festival Bacang, Ada Pesan Harmoni Lintas Iman - JPNN.COM
Festival Bacang di PIK. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Peh Cun di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) meninggalkan lebih dari sekadar pengalaman kuliner.

Rangkaian Bacang Fest di Pantjoran PIK dan Festival Duan Wu Jie di Riverwalk Island menghadirkan pesan tentang pelestarian budaya, peran UMKM, serta harmoni antarumat beragama.

Peh Cun atau Duan Wu Jie dikenal sebagai salah satu tradisi masyarakat Tionghoa yang identik dengan bacang dan perahu naga. Namun, perayaan di PIK dikemas dengan pendekatan yang lebih terbuka bagi masyarakat luas.

Baca Juga:

Di Pantjoran PIK, suasana festival terlihat dari deretan stan yang menyajikan bacang. Penganan dari beras ketan berisi daging itu digantung di bagian depan gerobak, sementara para pembelinya datang silih berganti untuk memilih varian yang mereka inginkan.

Aroma ketan dan daun pembungkus bacang terasa kuat di sekitar area kuliner. Beberapa pengunjung tampak berhenti untuk melihat proses penyajiannya, sementara yang lainnya membawa pulang bacang dalam kantong belanja.

Bacang Fest tidak hanya mengandalkan penjualan produk kuliner. Festival itu juga membuka ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung.

Baca Juga:

Sebanyak 15 UMKM dari berbagai daerah ikut dalam Kompetisi Bacang. Mereka membawa beragam racikan bacang yang mencerminkan kekayaan cita rasa Indonesia.

Lima pemenang kompetisi, yakni Ang Huat Kembang Jaya, Bacang JJL, Hao Kitchen, Bacang Lotus, dan Bacang Oma Lili, mendapat kesempatan tampil melalui stan khusus.

Perayaan Peh Cun di PIK tak hanya sajikan festival bacang, tetapi juga pesan harmoni lintas iman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peh cun  PIK  festival bacang  pantjoran PIK 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp