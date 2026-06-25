Peh Cun di PIK Bukan Cuma Festival Bacang, Ada Pesan Harmoni Lintas Iman

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Peh Cun di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) meninggalkan lebih dari sekadar pengalaman kuliner.

Rangkaian Bacang Fest di Pantjoran PIK dan Festival Duan Wu Jie di Riverwalk Island menghadirkan pesan tentang pelestarian budaya, peran UMKM, serta harmoni antarumat beragama.

Peh Cun atau Duan Wu Jie dikenal sebagai salah satu tradisi masyarakat Tionghoa yang identik dengan bacang dan perahu naga. Namun, perayaan di PIK dikemas dengan pendekatan yang lebih terbuka bagi masyarakat luas.

Di Pantjoran PIK, suasana festival terlihat dari deretan stan yang menyajikan bacang. Penganan dari beras ketan berisi daging itu digantung di bagian depan gerobak, sementara para pembelinya datang silih berganti untuk memilih varian yang mereka inginkan.

Aroma ketan dan daun pembungkus bacang terasa kuat di sekitar area kuliner. Beberapa pengunjung tampak berhenti untuk melihat proses penyajiannya, sementara yang lainnya membawa pulang bacang dalam kantong belanja.

Bacang Fest tidak hanya mengandalkan penjualan produk kuliner. Festival itu juga membuka ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung.

Sebanyak 15 UMKM dari berbagai daerah ikut dalam Kompetisi Bacang. Mereka membawa beragam racikan bacang yang mencerminkan kekayaan cita rasa Indonesia.

Lima pemenang kompetisi, yakni Ang Huat Kembang Jaya, Bacang JJL, Hao Kitchen, Bacang Lotus, dan Bacang Oma Lili, mendapat kesempatan tampil melalui stan khusus.