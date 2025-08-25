Pejabat Kepegawaian Sudah Memastikan soal Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - BANTUL - Jumlah pelamar PPPK 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi menjadi PPPK paruh waktu sekitar 3.000 orang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan pemetaan terhadap pelamar PPPK Tahun 2024, sebelum menetapkan jumlah usulan pengangkatan PPPK paruh waktu.

"Kalau mapingnya sudah, jadi kita (BKPSDM Bantul) maping dari data asli dari sistem pendaftaran yang kemarin dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN, sudah kita dapatkan nama namanya, ada sekitar 3.000 lebih nama," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Bantul Isa Budihartomo di Bantul, Minggu (24/8).

Dia mengatakan, dari pemetaan bersama OPD-OPD tersebut, kemudian pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sosialisasi pengangkatan PPPK paruh waktu, agar nanti pelaksanaannya sesuai dengan di Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tertanggal 20 Agustus 2025.

"Jadi, hasilnya kita (BKPSDM Bantul) sampaikan seperti ini seperti itu, sesuai dengan surat KemenPAN RB. Termasuk kami memberikan penjelasan apa yang sudah kita lakukan dan evaluasi terkait dengan proses yang kita lakukan mengenai PPPK paruh waktu ini," katanya.

Isa Budihartomo juga mengatakan, koordinasi dan sosialisasi terkait pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu yang dilakukan itu menindaklanjuti pertemuan Pemkab Bantul dengan KemenPAN RB beberapa waktu lalu agar bisa dipahami bersama semua OPD.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari sekitar 3.000 nama yang berpotensi menjadi PPPK paruh waktu tersebut didominasi tenaga teknis yang ada di OPD instansi teknis, dan bukan tenaga kesehatan maupun pendidikan atau tenaga pendidik (guru).

"Dominasi tenaga teknis, karena guru dan tenaga kesehatan sudah lama dan sebelum sebelum ini sudah dilakukan perekrutan. Jadi, mereka ini calon PPPK yang mengikuti seleksi yang sebelumnya daftar, di situ ikut tes dan seterusnya itulah calon," katanya.