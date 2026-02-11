Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Pejelasan Lengkap Menteri Nusron soal Tanah Telantar Bakal Diambil Negara

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:09 WIB
Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan lagi bahwa tanah telantar berpotensi diambil negara.

Nusron Wahid menjelaskan tanah telantar yang diambil negara itu untuk diserahkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. ‎

Menurut dia, tanah tidak boleh dibiarkan menganggur karena memiliki fungsi sosial yang harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.‎

"Untuk negara diserahkan lagi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, yang dengan semangat mendayagunakan," kata Nusron dikutip Rabu (11/2).

Nusron mengatakan setiap jenis hak atas tanah memiliki kewajiban pemanfaatan yang jelas. Tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) mesti dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sedangkan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) bisa digunakan untuk aktivitas pertanian atau usaha produktif lainnya.‎

Adapun tanah berstatus hak milik bisa digunakan baik untuk bangunan maupun pertanian.

Menurut Nusron, apabila dalam jangka waktu tertentu tanah tidak dimanfaatkan, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025, tanah yang dibiarkan telantar selama dua tahun akan dievaluasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, tanah telantar berpotensi diambil negara.

