Pekan ke-13 Super League Jadi yang Paling Brutal

Rabu, 26 November 2025 – 07:27 WIB
Foto diambil dari IG forum_wasit_idn

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-13 Super League menjadi minggu yang paling brutal hingga saat ini.

Sembilan pertarungan pada pekan itu berbuah banyak pelanggaran, terbukti dengan 52 kartu kuning dan empat kartu merah; 56 kartu. Jumlah terbanyak di Super League 2025/26 sejauh ini.

Wasit Rio Permana menjadi pengadil yang paling sering mengacungkan kartu di pekan ke-13.

Baca Juga:

Dia memimpin Derbi Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo yang memproduksi 12 kartu kuning.

Sembilan kartu kuning untuk Arema FC dan tiga untuk Persebaya. Plus satu kartu kuning kedua alias kartu merah untuk pemain Arema FC.

Tiga klub yang paling banyak mendapat kartu kuning ialah Bhayangkara Presisi Lampung FC, Arema FC, dan Persijap Jepara.

Baca Juga:

Hingga pekan ke-13, Bhayangkara FC menerima 40 kartu kuning, Arema FC 35 kartu kuning, dan Persijap mengantongi 33 kartu kuning. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-14 dan Klasemen Super League
Cek jadwal lengkap pekan ke-14 dan klasemen Super League di sini. Jangan sampai ketinggalan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

