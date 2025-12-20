Close Banner Apps JPNN.com
Pekan ke-15 Super League Dibuka Dewa United Vs Persis Sore Ini

Sabtu, 20 Desember 2025 – 07:30 WIB
Pekan ke-15 Super League Dibuka Dewa United Vs Persis Sore Ini
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SERANG – Persis Solo menjadi tamu buat Dewa United pada pekan ke-15 Super League di Banten International Stadium, Sabtu (20/12) sore WIB.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, masih terpuruk di peringkat ke-18 alias juru kunci.

Dari 13 pertandingan yang sudah dijalani, Persis baru mampu mencatat tujuh poin hasil dari sekali menang, empat kali imbang dan delapan kali kalah.

Satu-satunya kemenangan yang dicatat Persis adalah pada laga pekan pertama saat menang 2-1 dari tuan rumah Madura United FC.

Setelah itu, Persis memasuki masa suramnya dengan merasakan puasa kemenangan di 12 laga terakhirnya.

Itu juga yang akhirnya membuat Persis berpisah dengan pelatih asal Belanda, Peter de Roo.

Manajemen Persis sendiri sudah memperkenalkan pelatih baru, Milomir Seslija.

Namun, debut pelatih asal Bosnia tersebut di Persis Solo musim ini harus dijalani tidak dari bench pemain karena masih harus melengkapi administrasi.   

Persis Solo bertamu ke kandang Dewa United pada pekan ke-15 Super League sore ini.

