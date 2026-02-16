Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pekan ke-21 Super League Belum Usai, Persita Vs PSBS Sore Ini

Senin, 16 Februari 2026 – 13:43 WIB
Pekan ke-21 Super League Belum Usai, Persita Vs PSBS Sore Ini - JPNN.COM
Pasukan Persita Tangerang. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita Tangerang vs PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2) sore WIB akan menutup pekan ke-21 Super League.

Pelatih Persita Carlos Pena berharap timnya meraih kemenangan, sekaligus bangkit setelah dalam dua laga terakhir menelan kekalahan.

Meski tengah berada di atas zona degradasi, PSBS Biak tetap harus diwaspadai oleh Persita.

Baca Juga:

“PSBS Biak tetap menjadi tim yang berbahaya, mereka bertarung untuk keluar dari ancaman degradasi. Mereka mendapatkan beberapa hasil bagus di laga tandang,” ujar Carlos Pena.

“Kami sudah mempelajari laga mereka melawan Persib, mereka kebobolan di menit ke-86.”

“Mereka bermain baik walau kehilangan satu pemain karena kartu merah. Mereka juga memiliki beberapa pemain berkualitas. Namun, kami akan bermain di kandang. Kami ingin menunjukkan ingin meraih tiga poin dan tampil lebih baik dari mereka," tutur Pena.

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Spanyol ini, salah satu faktor yang membuat Persita gagal menang dalam tiga laga terakhir adalah masalah akurasi.

“Ya, itu benar, kami tidak memiliki akurasi dalam dua laga terakhir. Kami memiliki peluang, tetapi tak ada akurasi yang baik,” tutur Pena.

Cek hasil pertandingan, jadwal pekan ke-21, dan klasemen Super League. Ingat, masih ada Persita vs PSBS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita Vs PSBS  Super League  klasemen Super League  Persita  PSBS 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp