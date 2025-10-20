Close Banner Apps JPNN.com
Pekan ke-9 Super League Belum Selesai, Ada Semen Padang Vs Bhayangkara FC Sore Ini

Senin, 20 Oktober 2025 – 12:33 WIB
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Pekan ke-9 BRI Super League menyisakan dua pertandingan, salah satunya Semen Padang vs Bhayangkara FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/10) sore WIB.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, dalam motivasi tinggi. Laga nanti bisa menjadi momen pembuktian mereka keluar dari posisi juru kunci, dan mengukir kemenangan pada debut bersama pelatih baru, Dejan Antonic.

Meski sang pelatih konon belum bisa mendampingi tim di bench karena administrasi yang belum beres, tetapi atmosfer positif selama latihan diakui menghadirkan optimisme tersendiri.

Hal itu juga disampaikan oleh asisten pelatih Semen Padang Yanuar.

Dia menilai Semen Padang kini berada dalam kondisi penuh semangat pascakedatangan Dejan Antonic.

“Meski Coach Dejan belum bisa mendampingi secara langsung, tetapi pengaruh dan motivasinya sudah dirasakan seluruh pemain. Semangat tim sudah meningkat, dan kami siap tampil lebih baik lagi,” katanya.

Dia menuturkan selama dua minggu terakhir, tim menjalani latihan intensif dengan pendekatan baru yang dibawa Dejan Antonic.

Pola latihan yang diterapkan fokus pada pembenahan strategi, peningkatan kecepatan transisi, serta efisiensi serangan.

Lihat di sini hasil, jadwal pertandingan di pekan ke-9 dan klasemen BRI Super League.

