Pekan Terakhir BBW Palembang 2026, Beli 4 Buku Gratis 1

jpnn.com - PENCINTA buku di Palembang mendapat kesempatan emas. Memasuki pekan terakhir penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Palembang 2026, pengunjung dimanjakan dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan.

Dalam rangka perayaan satu dekade Big Bad Wolf Books Indonesia, penyelenggara menghadirkan program khusus berupa pembelian empat buku internasional dan mendapatkan satu buku tambahan secara gratis. Promo ini berlaku pada 9 hingga 14 Juni 2026.

Bazar buku terbesar tersebut digelar di Top Hall M3 PTC Mall Palembang sejak 4 Juni 2026 dan akan berakhir pada 14 Juni 2026 buka mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB.

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Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto menerangkan, antusiasme masyarakat Palembang selama penyelenggaraan bazar sangat tinggi. Ribuan buku telah dibawa pulang pengunjung sejak hari pertama pembukaan.

"Kami ingin masyarakat Palembang memanfaatkan buku-buku internasional berkualitas dengan harga sangat terjangkau. Promo pekan terakhir ini menjadi bentuk apresiasi kami kepada para pembaca dalam perayaan 10 tahun Big Bad Wolf," tutur Marthius, Kamis (11/6).

Marthius mengatakan, tahun ini BBW Palembang menghadirkan lebih dari satu juta buku internasional dari berbagai kategori, mulai dari buku anak-anak, fiksi, nonfiksi, pengembangan diri, bisnis hingga referensi pendidikan.

"Seluruh koleksi ditawarkan dengan potongan harga hingga 90 persen," kata Marthius.

Tak hanya itu, pelajar juga berkesempatan memperoleh tambahan diskon 5 persen untuk pembelian buku impor kategori fiksi, nonfiksi, dan buku anak.