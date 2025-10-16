Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Pekanbaru Bakal Jadi Kota Metropolitan, Wako Agung: Setara Medan & Palembang

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:59 WIB
Pekanbaru Bakal Jadi Kota Metropolitan, Wako Agung: Setara Medan & Palembang
Penampakan titik nol Kota Pekanbaru saat malam hari. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengumumkan rancangan prioritas pembangunan kota tahun 2025-2029. Salah satu kota yang masuk prioritas pembangunan ialah Pekanbaru, Riau.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pekanbaru masuk ke dalam usulan pembangunan kota metropolitan bersama tiga kota lainnya, yakni Yogyakarta, Surakarta dan Malang.

"Alhamdulillah, Kota Pekanbaru masuk ke dalam usulan pembangunan nasional pada kategori kota metropolitan. Insyaallah nanti akan setara dengan Kota Medan dan Palembang," ungkap Wako Agung, Kamis (16/10).

Dia pun mengajak masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan oleh pemerintah pusat ini.

Agung meyakini jika Pekanbaru bisa menjadi kota metropolitan, maka secara ekonomi akan jauh lebih maju dari saat ini.

"Tentu sangat berpengaruh. Kota metropolitan itu, kan, banyak aspeknya, infrastruktur terutama. Kemudian fasilitas kesehatan tentu nanti otomatis meningkat, fasilitas pendidikan, semuanya otomatis meningkat dan lebih besar lagi," ungkap Wako Agung.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan rancangan 50 kota prioritas 2025-2029 mendatang untuk menyeimbangkan pertumbuhan antar kawasan di Indonesia.

"Kami merancang 50 kota dan kawasan baru dengan visi untuk menyeimbangkan antara Jawa dan luar Jawa," kata Dody, baru-baru ini.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, Pekanbaru masuk kedalam usulan pembangunan kota metropolitan bersama tiga kota lainnya.

